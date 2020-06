Brasil bate recorde de casos em 24h; RS têm mais sete mortes

A Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou, neste domingo (28), um novo recorde de novos casos da Covid-19, considerando os dados de todo o planeta. De acordo com o órgão, foram identificadas mais 189.077 contaminações pelo novo coronavírus nas 24 horas entre sábado e domingo, sendo que "vários países reportaram seus maiores números de novos casos em um período de 24 horas". E o Brasil foi novamente a nação que mais reportou novos casos de Covid-19: 46.860 diagnósticos.

No mesmo período de 24 horas, o Rio Grande do Sul registrou sete óbitos por Covid-19, totalizando 561 mortes desde o mês de março. Com os novos casos da doença divulgados neste domingo, já são 26,1 mil infectados.

Os novos óbitos confirmados por coronavírus neste domingo foram de três homens - de 53 anos, residente em Canoas; de 74 anos, de Gravataí; e de 61 anos, morador de Vacaria -, três mulheres - duas em Porto Alegre - 65 anos e 82 anos, e uma moradora de Teutônia, de 83 anos.

Com as duas mortes, Porto Alegre chegou a 82 vítimas fatais. A Capital tem mais de 3,4 mil casos confirmados, 1.280 recuperados e 137 pacientes adultos com a doença em UTIs com Covid-19 e mais 23 suspeitos.