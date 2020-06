Com 16 novos leitos de UTI no Conceição, Porto Alegre amplia atendimento à Covid-19

Nesta sexta-feira (26), Porto Alegre ganhou o reforço de 16 leitos de UTI para atendimento a pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) com Covid-19 no Hospital Nossa Senhora da Conceição, pertencente ao Grupo Hospitalar Conceição (GHC). As estruturas, que começam a ser ocupadas ao longo do dia, ampliam em 55% a capacidade da UTI para casos do coronavírus na instituição, passando de 29 para 45 leitos.

Os leitos contam com equipamentos que estavam parados no Hospital Parque Belém e foram remanejados pela prefeitura da Capital. Nesta manhã, em solenidade que marcou a liberação dos leitos, o prefeito Nelson Marchezan Júnior, ao lado do secretário municipal de Saúde, Pablo Stürmer, destacou que a pandemia acabou gerando melhorias ao sistema de saúde da cidade. Segundo ele, a ampliação é fruto do trabalho integrado com hospitais públicos e privados para aumentar a eficiência dos serviços."O plano de expansão de leitos busca garantir o atendimento aos porto-alegrenses frente ao rápido crescimento de internações nas UTIs", disse.

Conforme o diretor-presidente do GHC, Cláudio Oliveira, a abertura de novos leitos atende ao planejamento inicial do GHC e contempla um reforço à assistência da pandemia em Porto Alegre. "Fizemos um esforço dentro da nossa capacidade estrutural para dar uma contribuição relevante ao município", destacou.

Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) também abriu nesta sexta-feira (26) mais vagas Na segunda-feira (22), entraram em funcionamento dez novos leitos de UTI não Covid no Hospital Cristo Redentor, auxiliando na liberação de leitos do Conceição. Além desses, o. A unidade exclusiva para Covid-19, que fica no novo anexo do hospital, alcança 61 leitos e deve chegar a 70 até a semana que vem.

Segundo a prefeitura, de março para cá foram abertos na cidade um total de 152 leitos do SUS para atender exclusivamente a casos de Covid-19. Para aumentar a capacidade instalada de 89 leitos de terapia intensiva, a rede contará ainda com acréscimo de 63 novos leitos que vão estar disponíveis até o final de junho: 20 no Hospital de Clínicas, outros 15 no Conceição e 28 em parceria com a Santa Casa de Misericórdia.

Além dos leitos de UTI, também foram abertos 126 novos leitos de enfermaria na Capital nos últmos três meses- 66 no Hospital Vila Nova e 60 no Hospital Independência.