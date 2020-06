Eduardo Leite diz que volta às aulas no Rio Grande do Sul deve ficar para agosto

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

A volta às aulas no Rio Grande do Sul deve ficar para o mês de agosto. Nesta quinta-feira (25), durante live, o governador Eduardo Leite anunciou que lançará na semana que vem uma consulta pública digital para receber sugestões de cerca de 3 mil entidades públicas e privadas e órgãos da educação e da assistência social sobre a melhor forma e etapas de estruturar esse processo e definir quais os níveis que deverão retornar primeiro às atividades.

liberar as atividades educacionais a partir da segunda quinzena de julho Na segunda-feira (22), o chefe do Executivo tinha sinalizado a possibilidade de, mas o aumento dos números de casos e da demanda por hospitalizações por Covid-19 no Estado, especialmente na Região Metropolitana de Porto Alegre, fez o governo retroceder na decisão.

Pesou ainda o fato de o mês de julho ser o de frio mais intenso e culminar com o aumento de casos de síndromes respiratórias comuns no inverno. "Nós projetávamos originalmente o retorno para início de julho e isso não acontecerá. Há ainda, remotamente, uma possibilidade de retorno para a segunda quinzena (de julho), mas o mais provável é o retorno para agosto, e por etapas. Queremos saber a melhor forma, se é começando pela Educação Infantil, pelo Ensino Médio ou por outra etapa de ensino, para que a gente possa tomar a melhor decisão, ouvindo a todos", explicou Leite.

Segundo ele, esse esforço será feito para permitir a tomada de uma decisão mais acertada e para que o retorno às aulas possa ser organizado de acordo com as atuais condições de enfrentamento ao coronavírus no Estado.