Rio Grande do Sul chega a 500 óbitos por Covid-19

O Rio Grande do Sul chegou a marca de 500 vítimas fatais do novo coronavírus nesta quarta-feira. Foram 23 novos óbitos computados pela Secretaria Estadual da Saúde (SES-RS). Somente nos três dias dessa semana foram registradas 66 mortes no Estado em razão da pandemia, reforçando o quadro de escalada da doença.

O número de casos registrados de Covid-19 em território gaúcho já chega a, pelo menos, 22.943 - foram 2.494 novas ocorrências entre segunda-feira e esta quarta-feira. A pandemia está presente em 383 municípios gaúchos.

Com mortalidade de 4,4 óbitos a cada 100 mil pessoas, a doença deu um salto nos últimos 10 dias no Rio Grande do Sul, em meio a indefinições, disputas judiciais e evidentes fragilidades envolvendo o plano de distanciamento controlado do governo do Estado. De 14 a 24 de junho, foram 150 mortes no Estado e 7.513 novos registros de contágio.

No Brasil, o Ministério da Saúde registrou 1.185 mortes nas 24h entre terça-feira e quarta-feira. Assim, o total de óbitos por Covid-19 no País já chega a 53.830. Além disso, foram notificados 42.725 novos casos, elevando o total de pessoas contaminadas pelo novo coronavírus para 1.118.631. Outras 3.904 mortes causadas por síndromes respiratórias seguem em investigação.