Aulas presenciais no RS devem começar apenas na segunda quinzena de julho

O retorno das aulas presenciais no Rio Grande do Sul não deverá ocorrer até a primeira quinzena do mês de julho. Diante do aumento de casos e de internações hospitalares por Covid-19 em todo o Estado, o Executivo gaúcho descartou a previsão anterior de iniciar a primeira etapa gradual da volta do ensino em 1º de julho.

De acordo com o governador Eduardo Leite, a administração estadual ainda está analisando a questão, mas considera a possibilidade de oganizar a primeira etapa de volta às aulas para a segunda quinzena de julho, dependendo das condições de contenção do avanço do coronavírus até lá. "Tínhamos a expectativa de um retorno ás aulas no início de julho, mas a situação se tornou difícil pela situação específica que estamos vivendo. Passamos a trabalhar com a segunda quinzena de julho", informou durante live realizada no final da tarde.