'Não dá para enfrentar a pandemia só dentro dos hospitais', adverte diretor do Clínicas

As internações de casos confirmados e suspeitos de Covid-19 nas UTIs de Porto Alegre não param de acelerar. Esta quinta-feira (25) encerrou com 144 pacientes (113 positivos para o novo coronavírus e 31 à espera do resultado). No Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), eram 52 doentes para 56 leitos, 92% de lotação. "Não dá para enfrentar a pandemia só dentro dos hospitais", adverte o diretor médico do HCPA, Milton Berger.

O alívio momentâneo virá nesta sexta-feira (26), quando o HCPA abrirá mais dez leitos, chegando a 66. E até o término de junho, na terça-feira (30), o número deve chegar 70. "Serão 20 leitos em pouco mais de sete dias", resume o diretor médico. A meta é chegar a 105 vagas no novo anexo, capacidade total prevista e cuja instalação foi acelerada pela pandemia.

Com o ritmo de ocupação, os leitos podem rapidamente esgotar. São quase 200 leitos exclusivos para Covid-19. Esta á a razão que fez Porto Alegre entrar na bandeira vermelha, voltando a um estado de contingência do começo da pandemia. Em um mês, a população em UTI, e com gravidade cada vez maior, cresceu 150%. O prefeito da Capital, Nelson Marchezan Júnior, disse que em meados de julho a saúde colapsa. Dos pacientes, a proporção é de 40% residentes na Capital e 60% do Interior.

Clínicas e Hospital Conceição, ligado ao GHC, são as duas referências para casos críticos, que exigem cuidados de terapia intensiva, na Capital. Nesta semana, foi anunciadas mais 16 vagas no Conceição e 14 no Complexo Santa Casa.

Mas um gargalo pode frustar a velocidade da oferta de vagas que a demanda de enfermos está pedindo: a carência de profissionais. Faltarão abrir 35 leitos, e a maior dificuldade é conseguir médicos intensivistas, admite Berger. "Queremos completar a capacidade até o fim de julho, mas estamos enfrentando arduamente a questão de pessoal", admite. "Se 'amanhã' surgisse todo o pessoal que precisamos, abriríamos mais vagas."

Segundo Berger, a demanda por contratações aumentou muito para médicos de Medicina Intensiva. Uma barreira para que mais candidatos da área se apresentem é o contrato temporário. O HCPA obteve aval do Ministério da Educação para as contratações, mas que não são permanentes. Vão atender ao período da pandemia. "Não sei se vamos conseguir utilizar as vagas oferecidas pelo governo. Isso é um problema que não depende da gente", lamenta.

Para lidar com a dificuldade, o HCPA passou a fazer malabarismos, como deslocar pessoal de UTIs de outras áreas não Covid-19 para o núcleo de cuidados de casos da nova doença. Problema que isso impacta o atendimento de pacientes que passam por cirurgia ou têm outras complicações. O hospital reduziu a 30% a produção de cirurgias, mantendo apenas agendas para procedimentos essenciais, em áreas como oncologia ou recuperação funcional de órgãos, esclarece o diretor médico.

