Rio Grande do Sul chega a 20,4 mil casos e 434 óbitos por Covid-19

O Rio Grande do Sul ultrapassou neste final de semana a marca de 20 mil casos confirmados do novo coronavírus. Neste domingo, o Estado chegou a 20.449 ocorrências da doença. Além disso, no sábado e no domingo 11 novos óbitos foram notificados, elevando o total de vítimas fatais causadas pela Covid-9 para 434 em território gaúcho.

Ontem, foram quatro mortes notificadas. Tratam-se de moradores das cidades de Cruz Alta (um homem de 77 anos), Pelotas (uma mulher de 51 anos), Porto Alegre (um homem de 59 anos) e São Gabriel (uma mulher de 90 anos).

A Covid-19 tem uma mortalidade de 3,8 óbitos por 100 mil pessoas no Rio Grande do Sul. Conforme a Secretaria Estadual da Saúde (SES-RS), 15.741 pessoas já se recuperaram do vírus no Estado.

Já no Brasil, o total de óbitos causados pela pandemia bateu a marca de 50 mil neste final de semana. Conforme o Ministério da Saúde, um total de 50.617 brasileiros perderam a vida para o novo coronavírus. Neste domingo foram 641 novas mortes registradas. O número de casos confirmados da doença já é de 1.085.038. A Covid-19 tem uma mortalidade de 24,1 vítimas fatais a acada 100 mil habitantes no País.