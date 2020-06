Porto Alegre tem três hospitais com 100% das UTIs ocupadas

A escalada da pandemia do novo coronavírus em Porto Alegre tem preocupado as autoridades da cidade e fizeram o prefeito Nelson Marchezan Júnior, inclusive, a cogitar a possibilidade de que seja necessário fazer um fechamento total do município (lockdown, em inglês) para brecar a propagação da doença. Nesta quinta-feira, três hospitais da Capital estavam com lotação máxima em suas Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs).

Os hospitais Cristo Redentor (29 pacientes em 29 leitos), Independência (10 pacientes em 10 leitos) e Restinga (10 pacientes em 10 leitos), estavam com ocupação de 100% nas unidades para pacientes graves.

Após reunião com a equipe da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) e do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), na quarta-feira, o prefeito alertou sobre a situação da rede de saúde de Porto Alegre e sobre a necessidade de se manterem os cuidados. "Segundo os profissionais, o risco de colapso da rede de saúde da cidade é real e o momento é de avançar nas restrições para evitar que falte atendimento adequado à população. Não vamos aceitar que pessoas venham a falecer por falta de leitos de UTI", disse Marchezan no Twitter.

A ocupação geral dos leitos intensivos na cidade na noite desta quinta-feira era de 81%, com 501 pacientes em 618 leitos. Eram 77 pessoas internadas com diagnóstico confirmado para Covid-19 e outras 25 pessoas com suspeita da doença.