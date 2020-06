Paciente deixa UTI após transfusão de plasma

Considerado recuperado da Covid-19 pela equipe médica do Hospital Virvi Ramos, de Caxias do Sul, após ser submetido à primeira transfusão de plasma convalescente no Estado, Tarcísio Giongo deixou a unidade de tratamento intensivo (UTI) na segunda-feira à noite e segue internado em leito convencional. O garibaldense, de 63 anos, ficou 45 dias na UTI. Estava internado desde 27 de abril e passou por cerca de 20 dias com quadro estável, mas precisava da ajuda de respirador. A transfusão de plasma ocorreu em 26 de maio.

A saída de Giongo da UTI foi marcada por muita emoção, com direito a aplausos dos profissionais da saúde e recepção calorosa da família e do doador do plasma, o pesquisador Fabio Klamt. "Estou acompanhando desde o dia da transfusão a evolução e já no terceiro dia houve melhoras na capacidade respiratória dele, o que já havia me deixado muito animado. Mas quando me disseram que ele acordou e reconheceu o filho, chorei de emoção", conta Klamt. O morador de Porto Alegre é pesquisador da área de biomedicina, contraiu o coronavírus e tornou-se o primeiro doador compatível para a transfusão no Rio Grande do Sul.

O princípio da técnica é a imunização passiva, ou seja, transferir os anticorpos produzidos por quem já foi infectado pelo vírus e que estão presentes na parte líquida do sangue, para que gerem imunidade a pacientes doentes. Klamt afirma que o procedimento de doação é similar à de sangue, mas com a vantagem de "devolver" para o corpo as células sanguíneas e as plaquetas. "É superseguro e o único desconforto é no momento de se colocar o acesso venoso. Eu até já voltei ao Hemocs, na última semana, para mais uma doação", comenta.

Anderson Giongo, filho do paciente que recebeu a transfusão, também incentiva as pessoas que já passaram pela Covid-19 a doarem o plasma. "Os estudos ainda são preliminares, mas mostram a importância da doação. Um simples gesto de poucos minutos pode salvar a vida de uma pessoa. Mais que os números que vemos divulgados diariamente, são histórias de pessoas que amamos", lembra ele. O próprio Anderson fez a doação de plasma na tarde de ontem.

De acordo com a médica intensivista responsável pela pesquisa do estudo e tratamento de plasma convalescente, Eveline Maciel Correa Gremelmaier, a partir do terceiro dia do início das transfusões, o paciente, até então em estado grave, começou a apresentar sinais visíveis de melhora, o que gera esperanças no combate ao vírus a outras pessoas.

A médica explica que estudos em nível mundial apontam para a transfusão de plasma como terapia de menos riscos, e que o ideal é que se recorra a ela já no início da internação em UTI.

Apesar do otimismo com a alta de Giongo, a médica ressalta que não é possível afirmar que o plasma seja totalmente responsável pela melhora. Um número maior de experimentos é que deve garantir essa certeza.

Mais quatro procedimentos foram realizados em Caxias