Praça da Matriz, no Centro Histórico de Porto Alegre, será revitalizada

Um dos cartões-postais de Porto Alegre, a Praça Marechal Deodoro, popularmente conhecida como Praça da Matriz, será revitalizada. Localizado no Centro Histórico da cidade, o local receberá investimento de mais de R$2,5 milhões para a reforma, oriundo do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) Cidades Históricas do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), via Caixa Econômica Federal. A previsão é de que a obra leve oito meses de execução.

A ordem de serviço par o início da obra foi assinada pela refeitura na segunda-fera (15), e a expectativa é de que os trabalhos comecem nos próximos dias. Segundo o prefeito Nelson Marchezan Júnior, a intenção é "entregar uma Porto Alegre mais bonita para a população quando houver a plena retomada das atividades sociais e econômicas". Ele ressalta ainda que a administração municipal tem mantido obras e serviços que não impactam no Tesouro Municipal, como é o caso da reforma da praça.

A reforma foi incluída no PAC pelo fato de a Praça da Matriz ser tombada em nível federal. Estão previstos os serviços de requalificação de mais de 6 mil metros quadrados da área, com renovação de pavimentação, restauração das luminárias históricas e complementação com luminárias contemporâneas, recuperação e complementação de mobiliário urbano, renovação das redes de energia elétrica e implantação de novo projeto paisagístico.

A planta da reforma foi elaborada pela empresa RS Projetos, contratada por meio de licitação em 2015, e o planejamento de paisagismo é da equipe da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade (Smams).