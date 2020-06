São Lucas encerra atividades no setor materno-infantil

O Hospital São Lucas da Pucrs fechou, ontem, o setor materno-infantil. Os 75 leitos e profissionais da saúde serão transferidos ao Hospital Materno-Infantil Presidente Vargas (HMIPV). A instituição estabeleceu convênio com a Secretaria de Saúde de Porto Alegre (SMS) em abril deste ano. Aproximadamente 75% dos atendimentos do Hospital São Lucas ocorriam pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Em abril a diretoria da Pucrs começou a comunicar aos servidores e chefias do setor de obstetrícia e ginecologia da intenção de transferir partos e atendimentos ao HMIPV em até 60 dias. O anúncio inesperado gerou manifestações pelo corpo estudantil e acadêmico do curso de Medicina da Pucrs.

Em nota, a Pucrs confirmou que o Hospital São Lucas (HSL) não prestará mais serviço de obstetrícia e apontou que "a medida faz parte da renegociação do contrato de prestação de serviço ao SUS com o gestor público municipal que vem sendo realizada desde janeiro deste ano". No texto, a universidade explica que a decisão foi tomada em função da queda na procura dos serviços registrada nos últimos anos e que é reflexo da diminuição no número de nascimentos no Rio Grande do Sul.