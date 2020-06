Leite diz que ainda não há data para volta às aulas presenciais no Rio Grande do Sul

Ainda não há previsão para a retomada do ensino presencial no Estado. Diante da maior incidência de internações e casos de Covid-19 registrada nos últimos dias em todo o Rio Grande do Sul, o governador Eduardo Leite disse que não arriscará a saúde dos gaúchos com uma precipitação da volta às aulas.

projetadas para retornarem em julh Anteriormenteo, as aulas seguem sendo tema de reuniões no âmbito do governo, que estuda a melhor forma de garantir as atividades escolares e manter o vínculo entre alunos e professores. Uma retomada de forma escalonada, por etapas, ainda está sendo debatida e devera ser anunciada nas próximas semanas. "Se começaremos pelo Ensino Médio, pelo Ensino Infantil o retorno, isso ainda está sendo discutido, e a data da primeira etapa, que poderia vir a ser em 1 de julho. Se continuarmos a observar o agravamento da situação no Estado, que sugira riscos maiores, evidentemente não vamos arriscar um retorno precipitado das aulas", enfatizou.

Nesta segunda-feira, conforme anunciado em maio, retornaram as aulas presenciais em cursos livres e nos técnicos e de Ensino Superior que exigem atividades laboratoriais, o que representa cerca de 5% do total de alunos gaúchos.

Investimentos em saúde

Leite anunciou ainda, durante live, a abertura de pregão eletrônico a partir desta terça-feira (16), para compra de camas hospitalares, ventiladores pulmonares e monitores para equipar 230 leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) do Estado. O valor das aquisições está estimado em R$ 25,3 milhões.

Também confirmou o repasse de R$ 4,15 milhões para 10 hospitais municipais contratualizados pelo Estado, em parcela única, como auxílio para as ações de enfrentamento à Covid-19.