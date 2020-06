Edital prevê R$ 25,3 milhões para equipar leitos de UTI no Rio Grande do Sul

O governo do Rio Grande do Sul lança nesta terça-feira (16) edital para equipar 230 leitos de UTI em 19 municípios gaúchos. O valor das aquisições está estimado em R$ 25,3 milhões.

Desse total, R$ 13,83 milhões são para a aquisição de ventiladores, item de mais difícil acesso e escasso no enfrentamento à pandemia. Outros R$ 3,45 milhões são para a aquisição de camas e R$ 4,80 milhões para monitores. A licitação também prevê questões como frete, logística, garantia e assistência técnica dos equipamentos.

A demanda é uma solicitação da Secretaria da Saúde (SES) e visa dar suporte às ações de combate ao novo coronavírus no Estado.

Santo Ângelo, Rosário do Sul, Uruguaiana, Farroupilha, São Jerônimo, Camaquã, Novo Hamburgo, Parobé, São Leopoldo, Sapiranga, Santa Cruz do Sul, Lajeado, São Gabriel, Passo Fundo, Carazinho, Soledade, Vacaria, Caxias do Sul e Porto Alegre são os munucípios que receberão as entregas. Os locais para instalação ainda serão definidos.

A licitação está prevista na Agenda Celic, que inclui outros 13 certames esta semana. A Celic é vinculada à Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplag).