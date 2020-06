Grenal da pandemia: Grêmio e Inter analisam impactos da Covid-19

São exatos 90 dias sem jogos de futebol no Rio Grande do Sul. Os impactos para os clubes não param de ser contabilizados, entre perdas de receitas de transmissão, patrocínios e menor arrecadação de sócios. Por isso, o programa #JCExplica vai mergulhar esta semana neste campo, conversando com o comando de Grêmio e Inter, os maiores clubes gaúchos e dois dos grandes times no Brasil e na América.

O Grenal da Pandemia vai aprofundar as medidas das gestões para enfrentar os efeitos da maior crise sanitária em séculos. Em múltiplas plataformas - Site do JC, Instagram, YouTube e Facebook, a jornalista Patrícia Comunello vai abordar com os convidados desde a repercussão no negócio futebol, na reação dos associados, que são um dos ativos que mais pesam na receita dos dois dois clubes, na relação com patrocinadores e com entidades que comandam o futebol, além de dar uma passada pela preparação de jogadores para o dia da volta aos jogos, data ainda incerta.

Marca na agenda:

Nesta segunda (15), às 19h, a conversa é com Alexandre Barcellos, vice-presidente do Inter.

Na quinta-feira (18), às 19h, será a vez de Romildo Bolzan Junior, presidente do Grêmio.

Para saber mais e não perder o programa em casa dia, navegue no conteúdo pelo QR-Code ao lado.