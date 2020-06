Número de vítimas do vírus no Rio Grande do Sul salta 39,2% em dez dias

Com o modelo de distanciamento controlado do governo do Estado mostrando falhas para conter a pandemia em solo gaúcho - o que obrigou o Piratini a, inclusive, alterar critérios para estabelecimento de bandeiras -, os números da Covid-19 têm aumentado de forma preocupante. A atualização desta quinta-feira da Secretaria Estadual da Saúde (SES-RS) mostra que o total de casos chegou a 14.721. Já o número de óbitos causados pelo coronavírus está em 323.

Nos últimos dez dias, houve um aumento de 39,2% nas mortes provocadas pela Covid-19 no Rio Grande do Sul - de 232 para 323. Nesta quinta-feira, foram confirmadas sete novos óbitos, que ocorreram nas cidades de Jaguari (um homem de 64 anos), Porto Alegre (dois homens de 49 e 80 anos e mulher de 55 anos), Santa Maria (um homem de 76 anos), São Leopoldo (uma mulher de 87 anos) e Viadutos (um homem de 83 anos).

No Brasil, a pandemia não dá sinais de perder força. Somente nesta quinta-feira, o Ministério da Saúde registrou 1.239 novos óbitos em razão do vírus, fazendo o acumulado de vítimas fatais superar a marca de 40 mil - chegou a 40.919.

A mortalidade da doença no País é de 19,5 óbitos por cada 100 mil pessoas. Mantendo-se o ritmo de mortalidade atual, o Brasil deve ultrapassar o Reino Unido no final de semana e se tornar o segundo país do mundo com mais vítimas fatais pela Covid-19, atrás apenas dos Estados Unidos.

O número de casos da doença também superou uma marca importante. Com 30.412 novos registros, o total de pessoas contaminadas chegou a 802.828.