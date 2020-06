Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

O governador João Doria (PSDB) anunciou na manhã desta quinta-feira (11) uma parceria entre o Instituto Butantan e um laboratório chinês para a produção de uma vacina contra o novo coronavírus.

De acordo com Doria, a droga contra a covid-19 já estaria na terceira fase de testes, o último estágio antes da distribuição. O anúncio foi feito ao lado de Dimas Covas, presidente do Instituto Butantan, em vídeo no Twitter. O governo vai detalhar ainda nesta quinta como será o acordo.

Hoje é um dia histórico para a ciência no Brasil e em SP. Vamos anunciar que São Paulo vai produzir a vacina contra o coronavírus, através de parceria entre o Instituto Butantan e o laboratório internacional Sinovac Biotech. pic.twitter.com/ZPS6uDuVR8 — João Doria (@jdoriajr) June 11, 2020