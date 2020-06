Em meio à pandemia, Igreja Católica busca alternativas para celebrar o Corpus Christi

Os tradicionais tapetes de serragem colorida, símbolos das comemorações do Corpus Christi em todo o Brasil, este ano darão espaço a outras formas de reverenciar a data. Por conta do isolamento social necessário ao enfrentamento à Covid-19, a Igreja Católica busca formas alternativas de reforçar a fé e manter as celebrações, que ocorrem nesta quinta-feira (11). Dessa forma, missas transmitidas por redes sociais, com fiéis acompanhando pelos carros, cortejos motorizados e até benção por meio de helicóptero marcarão as iniciativas por todo o Estado.

Diversas maneiras diferentes de comemoração serão adotadas pelas igrejas do Rio Grande do Sul, e dioceses e arquidioceses emitiram orientações às paróquias e comunidades, reforçando o isolamento social e os protocolos emitidos pelos órgãos de saúde e municípios. Iniciativas de solidariedade para auxílio aos gaúchos em situação de vulnerabilidade e campanhas para arrecadação de roupas e agasalhos, alimentos e produtos de limpeza e higiene estão sendo organizadas em todas as dioceses, como em a banca da caridade, em Pelotas, e a doação de cobertores, em Rio Grande.

Na Diocese de Cruz Alta, as missas serão realizadas com somente com 25% da capacidade das igrejas. No Santuário Nossa Senhora de Fátima, dom Adelar Baruffi, bispo diocesano, dará bênção às 17h para toda a comunidade, que pode participar da celebração de dentro dos carros.

Na região norte, Vacaria celebrará uma única Missa, no interior da Catedral Nossa Senhora da Oliveira, às 9h, que será presidida por Dom Silvio Guterres Dutra, e concelebrada pelos padres das três paróquias da cidade. A celebração será transmitida pelas redes sociais. As portas das Igrejas estarão abertas das 10hàs 17h, para que cada fiel possa fazer sua oração pessoal, evitando aglomerações de pessoas.

Já em Santa Cruz do Sul, a missa de Corpus Christi será às 9h, com presença reduzida de público, permitindo no máximo 30 pessoas). Por conta da limitação, o culto será transmitido pelo Facebook. Em seguida, está planejado um cortejo motorizado pelas ruas da cidade, com parada e benção nos hospitais da cidade.

Em Caxias do Sul, a celebração de Corpus Christi também terá procissão motorizada nas 72 paróquias. Além de celebrar a missa onde for possível, respeitando a quantidade limitada de participantes, os fieis acompanharão a celebração em carreatas pelas ruas dos municípios e das janelas das residências. O bispo diocesano e presidente da CNBB Sul 3, Dom José Gislon, presidirá a missa na Catedral Diocesana às 14h, e o evento será transmitido pelas redes sociais.

Em São Leopoldo, a celebração ocorrerá por meio de uma benção dos céus, direto de um helicóptero que sobrevoará a cidade e no qual estará o padre jesuíta Resende, reitor do Santuário do Sagrado Coração de Jesus. O helicóptero sobrevoará a cidade por volta das 10h, após uma missa às 9h, limitada a 50 pessoas, no Centro de Espiritualidade Cristo Rei (CECREI), às 9h, de onde a aeronave partirá. Depois de percorres os bairros, a última proteção será depositada sobre o Hospital Centenário, quando pétalas de flores serão jogadas sobre o local, em sinal de apoio aos profissionais da saúde e expressão de carinho sobre os enfermos. A programação e o voo serão transmitidos pelo Facebook. Ocorrerão ainda outras duas missas no Santuário, às 8h e às 16h30min. O voo poderá ser cancelado em caso de chuva. O Santuário também incentiva os fiéis substituírem os tapetes de serragem por doação de cobertores.

Em Canoas, as paróquias farão suas celebrações e terão programações como bênção do pátio da paróquia, benção de carro e procissão motorizada. Ocorrerão algumas transmissões pelo Facebook. Já em Sapucaia do Sul, a missa será acompanhada mediante agendamento e seguida de procissão motorizada.

Esteio terá missas às 9h30min, 17h e 20h, além de adoração e bênção no pátio da igreja, arrecadação de alimentos e transmissão pelo Facebook. Em Gravataí, missas às 9h e 16h, procissão motorizada com início às 10h e 15h, organizadas por diferentes paróquias, e transmissão pelo Facebook. Uma paróquia realizará ainda o drive thru solidário. Em Cachoeirinha, missas ocorrerão às 8h30min, às 10h e às 15h.

Viamão celebrará missas às 9h e às 16h, mediante inscrição na paróquia, por conta da limitação de lugares. Também haverá transmissão pela Rádio Santa Isabel Viamão (RSI) e pelo Facebook. Já Arambaré contará com missa às 9h, transmitida via Facebook, assim como Guaíba, que terá ainda culto às 15h e benção em carro aberto após a missa da manhã.

Em Arroio dos Ratos haverá missa ás 9h, seguida de procissão e carreata pelas ruas, hospital e postos de saúde da cidade. Minas do Leão também contará com missa às 9h.

Na Capital, a Catedral Metropolitana fará a Santa Missa de Corpus Christi às 8h30min, às 10h e 18h30min. As demais paróquias da cidade terão celebrações pela manhã e algumas à tarde, mediante limitação de fiéis. Algumas das celebrações serão transmitidas por meio de lives no YouTube e Facebook das paróquias.