Veja o que abre e o que fecha em Porto Alegre no feriado de Corpus Christi

O feriado de Corpus Christi, nesta quinta-feira (11), será de horários especiais para lojas, shoppings e supermercados de Porto Alegre. O Jornal do Comércio preparou um serviço completo para quem quer se programar para a data.

Os bancos não irão abrir na data. A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) alerta que não haverá atendimento, inclusive, nos locais que implementaram alguma forma de antecipação do feriado de Corpus Christi em virtude do combate à pandemia.

O comércio da Capital poderá abrir na data. Uma negociação coletiva inédita resultou na permissão de abertura das lojas do setor varejista. O Sindilojas Porto Alegre espera que, com isso, os estabelecimentos comerciais possam recuperar parte do prejuízo que tiveram enquanto estavam com as portas fechadas durante a pandemia, já que o feriado antecipa uma data importante para o setor: o Dia dos Namorados.

Os supermercados também deverão ter funcionamento diferente para a data, ficando a critério de cada rede decidir sobre horários especiais.

Os ônibus de Porto Alegre, de acordo com a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), deverão operar seguindo a tabela de domingos. Já a Trensurb informa que os intervalos entre trens no feriado seguirão a tabela horária de domingos e feriados, com viagens de 20 em 20 minutos ao longo do dia, em ambos os sentidos – com exceção dos últimos trens da noite. Na sexta-feira, sábado e domingo, a operação do metrô segue as tabelas horárias normais para cada dia.