Prefeitura de Porto Alegre oferece vacina da gripe à população em situação de rua

Referência no atendimento à população em situação de rua de Porto Alegre, a Unidade Móvel de Saúde da prefeitura está oferecendo, às quartas-feiras, imunização contra a gripe aos moradores de rua e porto-alegrenses em situação de vulnerabilidade. Com a chegada do inverno, a vacinação contra a influenza está entre as prioridades no atendimento oferecido pelo município, por meio da equipe do Consultório na Rua- Centro.