MP entra com ação para que Prefeitura de Porto Alegre cumpra decreto sobre transporte público

O Ministério Público (MP) ajuizou, na segunda-feira (8), ação civil pública para que a Prefeitura de Porto Alegre passe a cumprir o Decreto Estadual nº 55.240/2020, que regulamenta a lotação máxima prevista para o transporte coletivo urbano e metropolitano. O pedido de urgência dá um prazo de dois dias para que sejam realizadas mudanças nas operações, garantindo itinerários (linhas) e horários suficientes para atender a demanda dos usuários.

O MP pede ainda que o município de Porto Alegre passe a orientar e a fiscalizar o cumprimento das determinações legais, especialmente sobre a lotação admitida e itens como a informação adequada aos usuários nas paradas e terminais, com marcações no chão, caso necessário, para garantir o distanciamento interpessoal, ventilação dos veículos e sua higienização, além do uso de máscaras, sob pena de multa diária a ser fixada pela Justiça.

A ação é assinada pelos promotores de Justiça Débora Menegat e Heriberto Maciel, da Promotoria de Habitação e Defesa da Ordem Urbanística; Márcia Cabral Bento, da Promotoria de Defesa dos Direitos Humanos; e Rossano Biazus, da Promotoria de Defesa do Consumidor. Segundo os promotores, a medida foi motivada não só pelo desajuste à legislação, como também pelo agravamento, esta semana, dos índices epidemiológicos em Porto Alegre e pela superlotação que vem sendo constatada no transporte público da Capital, que teve redução de linhas, ao mesmo tempo em que atividades econômicas foram sendo liberadas sem readequação do serviço, colocando os usuários ao risco maior de contaminação da Covid-19.

O MP já havia expedido, no dia 28 de maio, recomendação ao município de Porto Alegre para que fossem observadas, em relação ao transporte coletivo público, as determinações sanitárias estaduais do modelo de distanciamento controlado, em especial no que diz respeito à lotação máxima estabelecida para os veículos. A recomendação, porém, não foi cumprida, o que motivou o ajuizamento da ação.

Nesta quarta-feira (10), o prefeito Nelson Marchezan Júnior participa de uma sessão virtual de mediação, promovida pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS) para buscar soluções sobre o transporte coletivo. Também participam representantes do MP, da Procuradoria-Geral do Município (PGM), do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS), da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), da Câmara de Vereadores, da Associação dos Transportadores de Passageiros (ATP) e das empresas de ônibus.

MARIANA CARLESSO/JC