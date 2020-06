Rio Grande do Sul tem 11 novos óbitos por Covid-19; total chega a 302

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

O novo coronavírus segue vitimando gaúchos e não dá mostras de que se encaminha para perder força nas próximas semanas. Conforme a Secretaria Estadual da Saúde (SES-RS), mais 11 óbitos causados pela doença foram registrados nesta terça-feira (9), elevando o total de vítimas fatais no Estado para 302.

Os falecimentos notificados nesta terça-feira se deram nas cidades de Bento Gonçalves (duas mulheres, de 57 e 84 anos, e um homem de 71 anos), Ijuí (um homem de 85 anos), Novo Hamburgo (uma mulher de 58 anos), Porto Alegre (um homem de 80 anos e uma mulher de 83 anos), Rio Grande (um homem de 70 anos), Santa Maria (uma mulher de 66 anos), Santo Ângelo (uma mulher de 82 anos) e Viamão (uma mulher de 78 anos).

Já são pelo menos 13.361 casos confirmados de Covid-19 no Rio Grande do Sul. A mortalidade da doença entre os gaúchos é de 2,7 a cada 100 mil habitantes. A pandemia já está presente em, pelo menos 331 cidades do Estado.

No Brasil, a atualização do Ministério da Saúde apontou mais 1.272 óbitos causados pela doença em 24h. O total de mortes por coronavírus já chega a 38.406. A mortalidade no País é de 18,3 óbitos por cada 100 mil pessoas.

O total de casos confirmados da doença teve um acréscimo de 32.091 nesta terça-feira no Brasil, fazendo o número acumulado bater em 793.503. Conforme o governo federal, já são 311.064 pessoas recuperadas da doença, enquanto outras 390.033 seguem em acompanhamento médico.