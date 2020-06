Ministério habilita 314 leitos de UTI contra a Covid-19 no RS

O Rio Grande do Sul ganhou um reforço na rede hospitalar nesta terça-feira. O Ministério da Saúde habilitou 314 novos leitos adultos em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs). Todos os leitos irão atender pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

A portaria do ministério, publicada no Diário Oficial da União, garante o pagamento de R$ 45,2 milhões, em parcela única, a 20 estabelecimentos de saúde de 18 municípios gaúchos. A habilitação é temporária, válida para o período de 90 dias, com possibilidade de prorrogação. A assessoria da Secretaria Estadual da Saúde (SES-RS) não soube informar quais destes leitos já estão em funcionamento e agora passarão a contar com financiamento federal.

Com a habilitação, o Estado chega a um acréscimo de 624 leitos de UTI habilitados pelo SUS desde o início da pandemia de coronavírus. Para a habilitação de um leito de UTI, é necessário que o hospital disponibilize equipamentos como respiradores, monitores, camas e equipe de profissionais de saúde especializada em atendimento intensivo.

Conforme a atualização dos dados no sistema de monitoramento de leitos de UTI, feita às 18h desta terça-feira, o Rio Grande do Sul tem à disposição 1.936 leitos de UTI (SUS e privados), dos quais 1.404 estavam ocupados, o que representa 72,5% de taxa de ocupação. Dos leitos ocupados, 679 estavam com os respiradores mecânicos em uso. Ao todo, o Estado tinha 201 pessoas em leitos intensivos com diagnóstico confirmado para a Covid-19 (199 adultos e duas crianças). Além disso, outros 134 pacientes com suspeita de contaminação pelo novo coronavírus estavam em UTIs gaúchas.

O sistema de monitoramento da situação hospitalar no Rio Grande do Sul pode ser acessado pelo endereço https://covid.saude.rs.gov.br.