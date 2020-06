Vítimas de violência doméstica poderão fazer denúncia em farmácias

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

A partir desta quarta-feira, mulheres vítimas de violência doméstica poderão solicitar ajuda em 10 mil farmácias de todo o País. A iniciativa faz parte da campanha “Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica”, promovida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e pela Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB).

Para denunciar os agressores, basta a vítima mostrar um X vermelho na palma da mão para que o atendente ou o farmacêutico entenda tratar-se de uma denúncia e, em seguida, acionar a polícia para fazer o encaminhamento e acolhimento da vítima pelos órgãos competentes. Os funcionários das mais de 10 mil farmácias parceiras da campanha seguirão protocolos preestabelecidos para lidar com a situação e não necessariamente serão chamados a testemunhar nos casos. A ação é voltada para as mulheres que têm dificuldade para prestar queixa de abusos, seja por vergonha ou por medo.

Somente entre março e abril deste ano, já em meio à pandemia do novo coronavírus, os casos de feminicídio cresceram 22,2% em relação ao mesmo período do ano passado, de acordo com um levantamento feito em 12 estados e divulgado na semana passada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

No mesmo levantamento, o fórum apontou queda na abertura de boletins de ocorrência ligados à violência doméstica. Para a entidade, os dados demonstram que, ao mesmo tempo em que estão mais vulneráveis durante a crise sanitária causada pela pandemia de coronavírus, as mulheres têm tido mais dificuldade para formalizar queixa contra os agressores.