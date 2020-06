Supermercados Dia e Rissul abrem no feriado de Corpus Christi em Porto Alegre

Em função do feriado de Corpus Christi na próxima quinta-feira (11), o shopping João Pessoa (avenida João Pessoa, 1831) terá apenas o supermercado Dia operando. Outra rede que terá suas lojas prestando atendimento em Porto Alegre será o Supper Rissul.

Conforme comunicado pela assessoria de imprensa do shopping, o horário de funcionamento do Dia será das 8h às 16h, com acesso pela porta independente que a unidade possui pela Praça Piratini. Já os estabelecimentos do Rissul na Capital vão abrir da seguinte forma:

Unidade Avenida São Pedro, 512, São Geraldo - das 8h às 20h;

Unidade Rua Independência, 30 - loja 16, Independência - das 8h às 20h;

Unidade Avenida Cristovão Colombo, 1980, Floresta - das 8h30min às 20h

A rede informou que, nas três lojas, "a primeira hora de atendimento será dedicada a idosos e pessoas declaradas do grupo de risco".