Festa de Santo Antônio terá programação especial em razão da pandemia

A Festa de Santo Antônio do Partenon em Porto Alegre, que acontece no próximo sábado (13), será diferente neste ano. Em razão da pandemia de Covid-19, pela primeira vez 107 anos de história não haverá a distribuição do pão abençoado.

Um esquema especial foi montado para que as famílias não fiquem sem abençoar o pãozinho. No dia 13, às 14h30min, haverá uma bênção especial do pão dentro dos carros que passarem em frente à porta da Igreja de Santo Antônio do Partenon, na rua Luiz de Camões, 35. Neste momento, também será feita a entrega da Medalha de Santo Antônio abençoada para as famílias.

Devido à pandemia, a visita à igreja na rua Luiz de Camões está limitada. Por isso, no sábado, a imagem de Santo Antônio será levada em carreata pelo bairro Partenon, com a benção de casas, condomínios e seus moradores.

O Pároco da igreja, Frei Luís Turra, está pedindo às famílias que coloquem panos brancos e, quem tiver, a imagem de Santo Antônio na janela das casas. Além disso, é solicitado aos devotos que têm o hábito de fazer a doação de pão na Festa de Santo Antônio que substituam por alimentos não perecíveis e entreguem na igreja. “Queremos promover um atitude de solidariedade com as famílias que estão necessitadas em razão do isolamento social”, afirma Frei Turra.

Programação da Festa de Santo Antônio do Partenon

8h30min - Santa Missa transmitida pelo facebook da Paróquia e presença limitada a trinta pessoas na Igreja;

9h30min - visita da imagem de Santo Antônio em carro aberto pelas ruas do bairro, abençoando as residências;

14h30min – bênção do pão e das famílias nos carros, em frente à porta da Igreja;

18h - missa presidida pelo Arcebispo Dom Jaime Spengler e transmitida pelo Facebook da paróquia.

A paróquia informa que, para o dia da festa, as famílias podem enviar suas fotos para fixar nos bancos da igreja, num sinal de presença e devoção a Santo Antônio.

No dia 14 de junho, será realizado o almoço de Santo Antônio numa modalidade diferente. As pessoas poderão retirar a refeição na porta do Salão Paroquial, a partir das 11h. O ticket para o almoço pode ser adquirido na Secretaria da Paróquia. Informações pelo fone (51) 3223 3494.