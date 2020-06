Brasil ultrapassa 707 mil casos de Covid-19; mortes chegam a 37,1 mil

O Brasil passou, nesta segunda-feira, a marca de 700 mil casos do novo coronavírus. Conforme o Ministério da Saúde, com dados confirmados pelo painel paralelo do Conselho Nacional dos Secretários (Conass), já são 707.412 pessoas que foram contaminadas pelo vírus. Novos 679 óbitos foram registrados, e o acumulado de vítimas fatais em razão da pandemia chegou a 37.134.

Conforme o monitoramento do Conass, São Paulo segue como o estado mais afetado, com 144.593 casos confirmados e 9.188 mortes, seguido por Rio de Janeiro (69.499 casos e 6.781 óbitos), e Ceará (65.605 casos e 4.120 mortes).

No Rio Grande do Sul, o total de casos chegou a 12.781. Cinco novos óbitos foram registrados nesta segunda-feira no Estado. Trata-se de moradores das cidades de Cachoeirinha (mulher de 67 anos), Carlos Barbosa (mulher de 75 anos), Caxias do Sul (homem de 79 anos), São Gabriel (homem de 62 anos) e Vacaria (mulher de 77 anos). Ao todo, já são 291 mortes causadas pela Covid-19 no Estado.