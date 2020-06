ONU coleta dados sobre violência contra mulheres durante a pandemia

A Organização das Nações Unidas (ONU) recebe, até o dia 30 de junho, informações que permitam ampliar a compreensão sobre a violência contra a mulher no contexto da pandemia da Covid-19.

As contribuições podem ser de organizações da sociedade civil, pesquisadores, instituições de defesa dos direitos humanos, autoridades governamentais, organizações institucionais e demais interessados. O material coletado irá subsidiar um trabalho desenvolvido pela relatora da ONU, Dubravka Simonovic, que em março fez um alerta sobre o aumento no número de casos de agressão durante a pandemia.

Somente em 12 estados brasileiros, nos meses de março e abril deste ano, houve um aumento de 22,2% no número de feminicídios, a expressão máxima de violência contra a mulher. O apontamento, que compara o índice com o registrado nos meses de março e abril de 2019, consta de um relatório produzido pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), a pedido do Banco Mundial. Vale ressaltar que a violência doméstica pode acontecer de diversas formas, como moral, psicológica, física, patrimonial e sexual, que inclui o estupro marital, ou seja, dentro do próprio casamento.

De acordo com a ONU, inúmeros fatores da pandemia têm limitado as possibilidades de as vítimas romperem o ciclo de violência que vivem dentro de casa. Conforme a entidade, o motivo pode estar atrelado ao fato de as mulheres estarem ainda mais suscetíveis às agressões, tendo mais dificuldades na hora de pedir socorro, já que as medidas de distanciamento social as levam a ficar, muitas vezes, sob o mesmo teto dos agressores, o que as inibe de prestar queixa.

Quem desejar contribuir com informações pode encaminhá-las para vaw@ohchr.org. Os idiomas aceitos são inglês, francês e espanhol. Caso o autor não deseje que o material seja disponibilizado ao público, deve informar na mensagem.

Para facilitar o envio do material, a ONU destacou algumas referências para os colaboradores responderem, como "Até que ponto houve um aumento da violência contra as mulheres, especialmente a violência doméstica, no contexto das quarentenas promovidas por conta da pandemia de Covid-19?". O material está disponível no site https://nacoesunidas.org/. Além disso, os colaboradores devem fornecer ainda exemplos de obstáculos encontrados para prevenir e combater a violência doméstica durante os bloqueios provocados pela pandemia e exemplos de boas práticas para prevenir e combater a violência contra as mulheres e a violência doméstica.