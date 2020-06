Rio Grande do Sul tem mais três óbitos por Covid-19; MPF pede explicações ao Ministério da Saúde

O Rio Grande do Sul registrou, neste domingo (7), 99 casos de Covid-19 e três novos óbitos de residentes em São Francisco de Assis (mulher, 84 anos), São Gabriel (mulher, 75 anos) e Taquari (mulher, 83 anos). No total, já são ao menos 12.598 casos e 286 óbitos. O número estimado recuperados é de 8.560 (71% dos casos).

A taxa de mortalidade da doença entre os gaúchos é de 2,5 óbitos por 100 mil habitantes. O novo coronavírus está presente em 66% dos municípios do Estado - 330 das 497 cidades. Conforme a Secretaria Estadual da Saúde (SES-RS), foram realizados 56.141 testes - entre rápidos e laboratoriais. Em relação à ocupação de leitos de UTIs, de modo geral, a taxa está em 71,4% - 1.365 pacientes em 1.913 leitos.

No tocante aos números nacionais da Covid-19, o Ministério Público Federal (MPF) instaurou, no sábado (6), procedimento extrajudicial para apurar porque o Ministério da Saúde mudou a forma de divulgação dos dados do novo coronavírus no Brasil . Desde a sexta-feira, a pasta parou de divulgar os números totais da contaminação e passou a divulgar apenas os números diários. O ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, tem até terça-feira (9) para explicar essa mudança no informativo diário.

No balanço divulgado na noite de sábado pelo Ministério da Saúde foram registrados mais 904 óbitos por Covid-19 no Brasil. Nesse período, foram confirmados mais 27.075 casos da doença e 10.209 recuperados. Mas a soma do número total, divulgado na quinta-feira (4), com os últimos balanços diários, mostra que o Brasil chegou a 672.846 casos da doença, com 35.930 mortes, além de 277.149 pessoas recuperadas.

Ao justificar a instauração do procedimento, a Câmara de Direitos Sociais do MPF lembrou que legislação brasileira prevê a transparência como regra a ser adotada pelo Poder Público. O Artigo 5º da Constituição, que garante "a todos o acesso à informação", e a própria Lei de Acesso à Informação, de 2011, são exemplos citados pelo órgão.