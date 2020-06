Decreto orienta volta às aulas presenciais no Rio Grande do Sul

Um decreto que reúne portarias conjuntas das Secretarias da Saúde (SES) e da Educação (Seduc) do Rio Grande do Sul foi publicado elencando os protocolos de distanciamento social e sanitários que deverão ser observados por todas as escolas, cursos e universidades públicas e privadas para a retomada das aulas presenciais no Estado para voltar às aulas presencias, seguindo o que já foi definido.

Liberado de maneira escalonada a partir do dia 15 de junho apenas para cursos livres, técnicos e de Ensino Superior que exigem atividades práticas e laboratoriais, o ensino presencial no Rio Grande do Sul será estendido para a maior parte dos alunos gaúchos somente no dia 1 de julho. O conjunto de regras foi publicado nesta quinta-feira (4),

O decreto estabelece as normas aplicáveis às instituições e estabelecimentos de ensino situados em território gaúcho e detalha, na prática, os protocolos e ações que devem ser seguidos para o retorno do ensino presencial, "para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia" da Covid-19.

Em resumo, o texto reforça que todas as aulas, cursos e treinamentos feitos nos ambientes de escolas e universidades devem obedecer as normas do Sistema de Distanciamento Controlado (Decreto nº 55.240), bem como as medidas permanentes e segmentadas destacadas no modelo. Entre elas, as que tratam das condições, das capacidades máximas de alunos por sala, do distanciamento mínimo exigido entre as pessoas e restrições determinadas.

O decreto lembra ainda a exigência de as unidades de ensino apresentarem Planos de Contingência para Prevenção, Monitoramento e Controle da Epidemia, bem como de observarem as medidas sanitárias. Lembrando que a liberação das aulas só será permitida para as regiões classificadas com bandeiras amarela e laranja, que atingem atualmente a todo o Estado.

Por fim, o decreto orienta que as normas a serem definidas pelas secretarias observarão, como vem destacando o governador Eduardo Leite, "o necessário equilíbrio entre a promoção da saúde pública e o desempenho das atividades educacionais", fixando diferentes graus de restrição, conforme as bandeiras e peculiaridades de cada público e modalidades de ensino.

O decreto entrará em vigor no dia 15 de junho de 2020, quando serão retomadas as aulas para o primeiro grupo liberado, e não se aplica aos cursos para obtenção da carteira de habilitação, já que os Centros de Formação de Condutores (CFCs) já estão liberados e têm regramento próprio estabelecido pelo Departamento Estadual de Trânsito. (Detran/RS).