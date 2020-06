Marchezan estará na live do JC Explica nesta 2ª com o tema: 'Vamos voltar ao normal?'

O JC Explica volta nesta segunda-feira (8), às 18h, com mais uma live (ao vivo) no Instagram e YouTube com novo convidado. Desta vez o prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Júnior, vai participar respondendo a uma provocação: "Vamos voltar ao normal?" Na pauta, o JC Explica vai desde os 90 dias do primeiro caso de Covid-19, novidades sobre as rotinas na cidade e segmentos mais afetados pela pandemia, do futebol, escolas a quem ficou sem renda.

A jornalista Patrícia Comunello coordena o bate-papo, colocando na conversa comentários e perguntas dos seguidores do JC. A live estreou com o governador Eduardo Leite, com o tema da Covid-19. O conteúdo depois fica disponível nas redes sociais para quem quiser rever.