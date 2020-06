Rio Grande do Sul tem 11,5 mil casos e 265 óbitos por Covid-19

O Rio Grande do Sul chegou, nesta quinta-feira a, pelo menos, 11.550 casos de contaminação pelo novo coronavírus. Sete novas vítimas fatais foram registradas e o total de óbitos no Estado é de 265.

As mortes foram notificadas nas cidades de Bento Gonçalves (mulher de 59 anos), Encantado (homem de 82 anos), Marau (homem de 73 anos), Passo Fundo (homem de 75 anos), Porto Alegre (homem de 91 anos), São Sebastião do Caí (homem de 65 anos) e Vacaria (homem de 97 anos).

A taxa de mortalidade da doença entre os gaúchos é de 2,4 óbitos por 100 mil habitantes. O novo coronavírus está presente em 63% dos municípios do Estado - 312 das 497 cidades. Conforme a Secretaria Estadual da Saúde (SES-RS), foram realizados 50.222 testes - entre rápidos e laboratoriais - no Rio Grande do Sul.

Das vítimas fatais, 124 eram mulheres (46,8%) e 141, homens (53,2%). Já em relação aos casos confirmados, a proporção de é superior, 54% contra 46% de homens. A grande maioria dos casos confirmados no Estado é de pessoas com idade entre 30 e 39 anos (2.688 casos) - nessa faixa etária, porém, ocorreram apenas sete mortes (letalidade de 0,2%). Entre as pessoas com 80 anos ou mais, foram 356 confirmações e 95 óbitos (letalidade de 26,6%).