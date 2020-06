Geada e termômetros no negativo antecipam chegada do inverno no Rio Grande do Sul

A quarta-feira (3) começou gelada no Rio Grande do Sul. Várias regiões amanheceram cobertas de geada. Nos Campos de Cima da Serra, o frio garantiu belas imagens do campo coberto de gelo.

O inverno climático começa só no final do mês, mas os primeiros dias de junho já indicam o frio que vem por aí. Segundo a MetSul Meteorologia, o amanhecer em São José dos Ausentes registrou mínima de 6,8°C abaixo de zero. Foi a menor temperatura do Estado. Vídeo enviado por leitor do Jornal do Comércio mostra que o frio congelou até a água do cachorro:

A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica chuva no Rio Grande do Sul a partir desta quinta-feira (4). As regiões Norte e Noroeste devem ser as primeiras a registrarem instabilidade. Na sexta, a chuva se espalha pelas demais regiões, com alguma chance de chuva até sábado. As temperaturas seguem baixas no amanhecer, não ultrapassando os 10°C até domingo.