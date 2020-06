Ensino municipal terá plataforma on-line com acesso à internet bancado pela prefeitura

A Prefeitura de Porto Alegre lançou nesta terça-feira (2) uma ferramenta on-line para retomar o ensino da rede pública, após dois meses sem aulas em meio à pandemia do novo coronavírus. A plataforma Córtex é patrocinada pela Gerdau e vai atender a cerca de 35 mil alunos do ensino fundamental enquanto as aulas presenciais ainda não têm previsão de retorno.

A conexão dos alunos à internet será bancada pela Prefeitura, que negociou um valor padrão de franquia de dados com as empresas de telecomunicação. Em coletiva transmitida pelas redes sociais, o prefeito Nelson Marchezan Júnior mencionou o elevado percentual de alunos conectados na rede pública, o que facilita a adesão ao modelo. Cerca de 85% dos alunos dispõe de ao menos um smartphone em casa.

"Estamos construindo uma ferramenta que pode modificar totalmente a educação, no sentido de buscar o sonho de que não tenhamos mais um analfabeto", disse o empresário Jorge Gerdau. A ferramenta já vinha sendo testada no município, mas teve necessidade de implementação mais urgente agravada pela pandemia. "A novidade é uma visão de futuro e para sempre. Não só para o período de pandemia, mas que fique como um legado", afirmou Marchezan.

Pela plataforma, é possível acompanhar o desempenho e a frequência dos alunos, além de oferecer atividades, avaliações, registro diário da entrega do conteúdo e comunicação direta entre a comunidade escolar e a Secretaria Municipal de Educação (Smed).

O secretário de educação Adriano Brito disse que a iniciativa "se insere dentro de um grande projeto de melhora da educação em Porto Alegre" e explicou como será a implementação. Os alunos já estão cadastrados, mas ainda é necessário iniciar o vínculo deles com a plataforma. Vídeos serão divulgados nas redes sociais para ensinar como acessar a ferramenta. A previsão é de que esse processo inicial seja concluído em duas semanas para que as atividades possam então começar a ser enviadas. O foco, num primeiro momento, são os alunos do 6° anos em diante, por terem mais facilidade de lidar com a ferramenta.

Todas as escolas municipais de Porto Alegre possuem conexão de rede wi-fi. Os alunos que não tiverem acesso a nenhum dispositivo para acesso à plataforma em casa poderão, eventualmente, utilizar a estrutura das escolas, "tomados todos os cuidados", frisou Brito. Além disso, novos computadores estão sendo adquiridos pela prefeitura para equipar os colégio.

O projeto conta com a parceria de outras plataformas de ensino que vão disponibilizar materiais para acesso dos alunos e dos professores. São conteúdos de leitura, matemática e de capacitação sócio-emocional.

A plataforma de leitura digital Árvore de Livros vai disponibilizar mais de 30 mil livros e jornais para acesso on-line e offline. "A parceria faz com que Porto Alegre se junte a um milhão alunos que já utilizam a plataforma no País", comemorou o fundador João Leal.

Os estudantes também terão acesso a jogos voltados para a aprendizagem de matemática. A parceria com a plataforma Matific permite, ainda, que os professores recebam relatório que indicam onde estão os pontos críticos a serem melhorados com os alunos, explicou o CEO Dennis Szyller.

Outra parceria será direcionada aos professores e aos familiares dos alunos. A Escola de Inteligência vai disponibilizar conteúdos que ajudam no combate aos efeitos do isolamento social. O diretor Sandro Resende ressaltou a importância de se trabalhar as questões sócio-emocionais durante o enfrentamento à pandemia com toda a rede de ensino.