Com uma série de restrições, Medicina da Ufrgs realiza formatura de forma presencial

Com as restrições de convívio impostas pela pandemia do novo coronavírus, realizar uma formatura de nível superior ficou praticamente impossível, mas não para os estudantes de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs). No dia 9 de junho, próxima terça-feira, os formandos do semestre 2020/1 da Faculdade de Medicina da Ufrgs (Famed) vão ter a colação de grau sob um modelo inédito na universidade.

Depois de meses de negociação e a fim de construir uma solução para manter os cuidados necessários em razão da Covid-19, a direção, a coordenação e os alunos encontraram um formato para que a formatura ocorresse presencialmente. Mesmo com uma série de limitações, como obrigatoriedade do uso de máscara, disponibilidade de álcool em gel, distanciamento mínimo de 2 m e a ocupação máxima do espaço seguindo a regra de um habitante por 4 m², o que mais contou foi a vontade dos estudantes e a garantia de segurança no evento.

"Nós estamos muito tranquilos. Chegamos a um bom formato e acho que vai ser bonito", destaca Lúcia Kliemann, diretora da Famed. Segundo ela, a direção acatou uma ideia específica dos formandos para limitar o número de pessoas por cerimônia, que serão seis ao longo do dia.

Como na fase final do curso ocorrem os internatos, etapa em que os estudantes se juntam em grupos de 12, 13 pessoas, no máximo, para concluírem as seis disciplinas práticas restantes, os alunos sugeriram que a mesma divisão acontecesse na colação de grau. Somado-se a isso, sete formandos optaram pela formatura antecipada, seguindo uma orientação do Ministério da Saúde para colocar os profissionais de imediato na linha de frente do combate ao novo coronavírus.

Além dos formandos, a mesa para "conferir o grau", como brinca a diretora, estará presente no auditório Mário Rigatto, local escolhido ao invés do tradicional Salão de Atos para respeitar as normas de segurança. "Apesar de autorizarmos um fotógrafo, um filmador já não foi possível", frisa.

Serão três cerimônias no período da manhã (9h,10h e 11h) e três pela tarde (14h, 15h e 16h). Cada uma terá duração de 30 minutos, com meia hora de intervalo entre o final e o início de outra. No turno da manhã, serão 33 pessoas divididas nas três cerimônias, e 25 pela tarde. Quanto ao tamanho das turmas e a fim de evitar aglomerações, o número máximo de formandos por cerimônia não vai ultrapassar 11 alunos, enquanto a menor turma possuíra 9 alunos.

Uma das formandas será Franciele Pereira dos Santos, 34 anos, graduada também em Fisioterapia. Membro da comissão de formatura, ela cita que o período de março a abril foi o mais difícil, diante das incertezas que o cenário apresentava com a suspensão das aulas presenciais e do estágio prático.

"Foi muito angustiante no início, mas a Famed nos garantiu o estágio no Hospital de Clínicas", instituição que opera como hospital-escola da universidade em Porto Alegre.

Franciele, no último dia de estágio (e) e na prova de toga (d). Foto: Arquivo Pessoal/ Divulgação/ JC

Apesar das limitações do evento, os novos médicos terão direito de levar duas pessoas no dia. Contudo, no intuito de deixar o auditório funcionando sob a capacidade permitida, quatro salas de aula da faculdade irão receber os convidados com a capacidade de 25% para assistir à colação de grau via webconferência, que terá o link disponibilizado pela Ufrgs para quem não comparecer.

"Eles querem estar presentes, e tu vai poder comemorar com quem estiver lá fora te esperando", celebra Franciele, que relata a felicidade em se tornar médica em um momento tão delicado. "É o momento mais importante da minha vida nos últimos anos. São seis anos de espera, e eu já pretendo começar a trabalhar. Claro que há um receio, pelo fato de ser da linha de frente e estar saindo de um ambiente seguro saindo."

Mesmo sem data prevista para festa de formatura, o contrato com a produtora que faria o evento segue mantido. Considerando as atuais circunstâncias, Franciele afirma que a formatura acontecerá "no melhor cenário possível". E ressalta. "Começou um semestre que nem sabíamos se continuaria."