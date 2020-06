Linha Turismo vira 'drive-thru móvel' com música para arrecadar doações

Sem turistas e passeios por conta da pandemia do novo coronavírus, a Linha Turismo de Porto Alegre terá nova finalidade no mês de junho. O ônibus será transformado em 'drive-thru móvel musical', levando música a diversos bairros da Capital e recolhendo doações para a Campanha do Agasalho e alimentos para a Campanha Adote uma Comunidade.

A programação será às quartas-feiras, das 14h às 17h. A atração musical durante o roteiro ficará a cargo da Banda Municipal, da cantora Júlia Reis e do comunicador Capu, que estarão no piso superior e panorâmico do ônibus. Já as doações serão recolhidas por servidores municipais na parte debaixo do veículo.

O ônibus com atração musical vai fazer cinco roteiros, um a cada semana, com duração média de duas horas, e percorrer várias regiões da Capital desde o Centro Histórico, passando por Azenha, Petrópolis, Floresta, Nonoai, Cristal e Bom Fim. Ao todo, serão 22 bairros visitados. No trajeto, também foram incluídos alguns dos principais pontos turísticos da cidade onde poderão ser feitas as doações.