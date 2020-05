Parque de Porto Alegre adota círculos para distanciamento inspirados em Nova Iorque

Os gaúchos que costumam frequentar o Parque Germânia, na zona norte de Porto Alegre, tiveram uma surpresa neste sábado (30). Vinte e quatro círculos foram pintados com cal no gramado, com cinco metros de diâmetro cada um, delimitando o espaço que cada grupo de pessoas pode ocupar para curtir o dia de sol. A inspiração veio do Domino Park, situado no distrito do Brooklyn, em Nova Iorque (EUA).

“Esse é o primeiro fim de semana que o parque está aberto desde o inicio da pandemia, e a nossa ideia foi usar os círculos para estimular o distanciamento social”, comenta o presidente da Associação dos Amigos do Jardim Europa, Geraldo Bertolo.

Cerca de três mil pessoas costumam passar pelo Parque Germânia nos finais de semana. Até então, o parque estava com horário reduzido, e funcionando apenas de segunda a sexta-feira.

O parque tem 15 hectares, e sete deles podem ser ocupados pelas pessoas – o restante é área de preservação. A expectativa, depois deste primeiro teste, é ampliar os círculos durante a semana. Também foram colocadas placas de sinalização para orientar as pessoas sobre o uso dos círculos e também de máscara, mesmo sendo um ambiente aberto.

O Germânia está localizado no Jardim Europa e é mantido pela Associação dos Amigos do Jardim Europa (AAJE) desde 2008, resultado de um acordo feito com a incorporadora que iniciou as construções na região. O apoio e a supervisão é da Prefeitura por meio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente.