Mega-Sena de R$ 38 milhões atrai apostadores em Porto Alegre

Filas na calçada passaram a ser uma rotina na vida das pessoas em tempos de pandemia. As apostas na Mega-Sena não deixaram de gerar a mesma situação em Porto Alegre. No bairro Azenha, apostadores foram para a frente de uma casa lotérica para tentar a sorte no prêmio de R$ 38 milhões que será sorteado neste sábado (30). Mantendo distanciamento e usando máscara, os moradores esperaram sob sol pela vez.

O sorteio está previsto para as 20h, o último concurso de maio. As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) em qualquer casa lotérica ou pela internet, através do serviço de internet banking da Caixa.

O sorteio das dezenas premiadas será efetuado no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, situado no terminal rodoviário do Tietê. Para quem quiser acompanhar ao vivo, a Caixa transmitirá a rolagem das bolinhas em suas redes sociais.