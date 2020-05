Farmácias de Medicamentos Especiais passam a aceitar receitas digitais

As Farmácias de Medicamentos Especiais de todo o Estado, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), poderão aceitar, a partir desta semana, receituários médicos e formulários de solicitação de medicamentos e terapias nutricionais emitidos por meio digital. A novidade foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) de quinta-feira passada, e terá como vigência o período de calamidade pública estabelecido em função da Covid-19.