Governo federal libera recursos ao RS e outros seis estados afetados por desastres

O governo federal autorizou nesta quinta-feira (28) o repasse de mais de R$ 1,8 milhão para ações de resposta a desastres naturais. Com a liberação, o Ministério do Desenvolvimento Regional beneficiará 17 municípios do Rio Grande do Sul e outros 6 estados.

No Rio Grande do Sul, devido à estiagem, nove municípios solicitaram recursos para a compra de kits de alimentos e de assistência humanitária: Soledade (R$ 21,5 mil), Ivorá (R$ 11,9 mil), Júlio de Castilhos (R$ 22,2 mil), Pareci Novo (R$ 10 mil), Tapera (R$ 15,8 mil), Charrua (R$ 48,2 mil), Fortaleza dos Valos (R$ 19,9 mil), Santa Maria (R$ 60,4 mil) e Bom Jesus (R$ 77,8 mil).

Cidades de Minas Gerais, Maranhã, Bahia, Acre, Pará e Piauí também receberão recursos. Segundo nota do governo federal, as decisões beneficiarão cerca de 60 mil pessoas.

Devido as chuvas intensas do início do ano, duas cidades de Minas Gerais recebem recursos da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. Itanhomi (R$ 24,7 mil) vai utilizar o repasse para o restabelecimento da trafegabilidade na cidade e Acaiaca (R$ 342,1 mil) para serviços em uma ponte de concreto.

A cidade de Bom Jesus do Tocantins (R$ 140,2 mil), no Pará, também sofreu com com chuvas e utilizará a quantia para aquisição de kits dormitório, de higiene e de limpeza. Já em Piripiri, no Piauí, os R$ 150 mil serão destinados para restaurar uma passagem e ruas danificadas pelo mau tempo.

Para a compra de cestas básicas e kits de higiene, também recebem auxílio as cidades Mâncio Lima (R$ 432,3 mil), no Acre; e de Conceição do Lago-Açu, no Maranhão (R$ 183,2 mil); Maragogipe (R$ 122,9 mil) e Dário Meira (R$ 152,6 mil), na Bahia.

Beledeli - Pedidos de recuperação judicial sobem 20,6% no Estado em 2020

https://www.jornaldocomercio.com/_conteudo/economia/2020/05/740920-pedidos-de-recuperacao-judicial-sobem-20-6-no-estado-em-2020.html

Beledeli - Porto Alegre espera manter investimentos após a pandemia, afirma Marchezan

https://www.jornaldocomercio.com/_conteudo/economia/2020/05/740936-porto-alegre-espera-manter-investimentos-apos-a-pandemia-afirma-marchezan.html

Bruna - Prefeitura retoma obras no corredor da avenida João Pessoa após atraso de seis anos (pedi foto para a tarde, de manhã a Luiza foi e não tinha começado a obra)

https://www.jornaldocomercio.com/_conteudo/geral/2020/05/740914-prefeitura-retoma-obras-no-corredor-da-avenida-joao-pessoa-apos-atraso-de-seis-anos.html

Bruna - Unisinos abre inscrições para o Vestibular

https://www.jornaldocomercio.com/_co