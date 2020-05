Prefeitura retoma obras no corredor da avenida João Pessoa após atraso de seis anos

Reclamação antiga dos porto-alegrenses, a pavimentação do corredor da avenida João Pessoa começou a ser recuperada, após seis anos de obras paralisadas. O trecho em frente a Estação Vavá, próxima ao Campus Centro da Ufrgs, é o primeiro a receber intervenções.

A Sultepa é a empresa responsável pela execução dos cerca de 50% dos serviços restantes no corredor. O prazo de conclusão é de 12 meses. Serão investidos R$ 4.168.439,03 na obra, provenientes de financiamento do Banrisul e do município.

Está prevista pavimentação em concreto no trecho de aproximadamente 2,2 quilômetros entre a avenida Bento Gonçalves e a rua Desembargador André da Rocha. A condição dos trechos é reclamação constante dos usuários das paradas de ônibus, principalmente nos dias de chuva, quando a água acumulada nas falhas do asfalto molha os pedestres.

Durante a execução dos serviços, os ônibus serão desviados do corredor para a João Pessoa, onde um ponto de embarque e desembarque vai atender os usuários.

Relembre o caso

A obra no corredor da avenida João Pessoa teve início em 2012, com vistas à Copa do Mundo de 2014. A previsão era que fosse entregue em setembro de 2013. Porém, a execução dos trabalhos se estendeu e foi paralisada em junho de 2014, com apenas 50% dos serviços previstos.

Em maio de 2016, a prefeitura cancelou o contrato devido a dificuldades financeiras da contratada, que passava por recuperação judicial e não cumpriu com a atualização de documentos exigida. A nova licitação foi acertada em janeiro deste ano.