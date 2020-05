Contaminação pela Covid-19 está estável no Rio Grande do Sul, mostra estudo da Ufpel

O governo do Estado divulgou nesta quarta-feira (27) o resultado da quarta etapa da pesquisa que busca avaliar o avanço da Covid-19 no Rio Grande do Sul. Nesta etapa, o estudo desenvolvido pela Universidade Federal de Pelotas (Ufpel), em parceria com outras 12 universidades, identificou que 20.226 pessoas já tiveram contato com o vírus no Estado. O dado, apesar de ser 4,8 mil a menos do que o divulgado na terceira etapa (24,8 mil), mostra que esse é um indicativo de estabilidade do vírus no Rio Grande do Sul.

A pesquisa da Ufpel ganhará ainda uma segunda fase, com quatro novas etapas, previstas para iniciar em junho e terminar em agosto. “Seguiremos monitorando a proporção da população gaúcha infectada pelo coronavírus até o meio de agosto. Então isso tornará esse estudo gaúcho ainda mais inédito”, afirmou Pedro Hallal, reitor da Ufpel.

Nesta última etapa da primeira fase, foram testadas 4,5 mil pessoas das cidades de Porto Alegre, Canoas, Pelotas, Caxias do Sul, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Passo Fundo, Ijuí e Uruguaiana. Os municípios onde as amostras foram coletadas representam 31% da população gaúcha, estimada em 11,3 milhões.

Das 4,5 mil amostras coletadas nesta etapa, oitos deram resultado positivo, o que equivale a 0,18% da população com anticorpos para a doença. Ainda, a pesquisa estima que exista um infectado a cada 562 habitantes e que, no Estado, 20.226 pessoas já tenham tido contato com a doença.

Dos oito casos positivos desta etapa, quatro foram identificados em Passo Fundo, dois em Uruguaiana, um em Porto Alegre e um em Pelotas. De acordo com Hallal, a pesquisa estima que para cada um milhão de habitantes no Rio Grande do Sul, existem 1.778 infectados reais e 580 notificados. Ou seja, que para cada caso confirmado, existem cerca de três não notificados, o que mostra que “não há crescimento descontrolado do coronavírus no Rio Grande do Sul”, segundo o pesquisador.

Durante as quatro fases da pesquisa, pessoas que testaram positivo para a doença também tiveram seus familiares testados. Dos 52 familiares testados nas quatro fases do estudo, 14 tiveram resultados positivos e 38 negativos.

Entre as 26 pessoas que tiveram testes positivos ao longo das quatro fases do estudo, os principais sintomas relatados foram: tosse (23,1%), dor de garganta (15,4%), diarreia (15,4%), dificuldade para respirar (7,7%), alterações no olfato ou paladar (7,7%) e febre (3,8%). Hallal lembrou ainda que as estimativas levam em consideração pessoas que apresentaram um ou mais sintomas.

A letalidade da doença, baseada nos 6.559 casos notificados foi de 3%. Já em relação ao total de casos estimados pela pesquisa, 20.226, a letalidade foi de 0,97%. O reitor da Ufpel reforçou ainda a importância das políticas de distanciamento social, visto que elas podem ser consideradas as grandes responsáveis por essa estabilidade na disseminação do vírus no Estado.

Rio Grande do Sul é um dos estados que mais mantém taxa de isolamento