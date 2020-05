Corsan prorroga prazo da suspensão do corte de água por conta da pandemia

A Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) prorrogou o prazo de suspensão do corte de água no Estado, diante da crise pela pandemia do novo coronavírus. A medida vinha ocorrendo desde 25 de março e agora se estende por mais 30 dias.

Também como forma de combate aos efeitos da pandemia, a Corsan está concedendo isenção aos clientes de tarifa social, por 90 dias contados desde abril.

Mesmo com a prorrogação, a Corsan reforça a importância do pagamento regular das faturas, necessário para a manutenção dos serviços da Companhia. Multas e juros continuam incidindo para quem pagar sua fatura com atraso, e as demais formas de cobrança estão mantidas.