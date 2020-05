JC Explica: Eduardo Leite estreia live falando de pandemia e medidas no RS

O Jornal do Comércio estreia nesta segunda-feira (25), dia do seu aniversário de 87 anos, uma nova seção de informação usando canais digitais. Trata-se do JC Explica, que terá como primeiro convidado o governador Eduardo Leite, falando sobre a pandemia e os impactos das medidas adotadas no Rio Grande do Sul.

A live será na rede social do Instagram e está marcada para as 19h. Leite vai participar por meio do seu perfil pessoal na rede. O governador é um usuário assíduo de redes sociais, principalmente o Instagram. No mesmo dia, a edição especial com o encarte do Dia da Indústria trará uma entrevista com o governador, falando desde as ações na área da saúde para evitar avanço da Covid-19 até os impactos na economia, nas finanças públicas e mudanças que a crise vai trazer.

O JC Explica será semanal e foi pensado, segundo a editora do site do JC, Amanda Jansson Breitsameter, em ser um canal para esmiuçar informações sobre os temas que lideram a pauta da cobertura.

"Na estreia, o assunto não poderia deixar de ser a pandemia. A ideia é trazermos os detalhes do distanciamento adotado no RS e um depoimento de como a principal autoridade gaúcha está enfrentando estes desafios. Queremos atender à demanda dos leitores, que buscam detalhes e explicações sobre esse tipo de conteúdo, para que as pessoas possam ter uma autonomia maior e compreender o que está acontecendo", resume Amanda.

A conversa pela seção do Stories, onde ocorrem as lives (ao vivos da rede), será dirigida pela repórter e editora assistente do site Patrícia Comunello. A ideia é que mais integrantes da equipe de jornalistas do JC possam guiar os bate-papos. A interação com seguidores e público que acessa o Instagram será um dos focos do JC Explica, que amplia o canal de comunicação do jornal.

fazer lives com convidados dentro da série Mentes Transformadoras Na semana passada, a colunista do Mercado Digital, Patricia Knebel, começou a. Patricia terá as conversas toda as terças-feiras, às 18h. A plataforma de conteúdo de empreendedorismo GeraçãoE promove lives todas as quartas-feiras.