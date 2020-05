Detran-RS anuncia data para retorno de exames teóricos e práticos

Com alterações importantes, o Detran-RS divulgou que irá retomar a aplicação dos exames teóricos a partir da próxima segunda-feira (25). Inicialmente, o retorno vai acontecer nas salas de provas em Porto Alegre, depois nas unidades regionais do órgão e, posteriormente, para os Centros de Formação de Condutores (CFCs). A prova é necessária para a obtenção da carteira nacional de habilitação (CNH), assim como o exame prático, que voltará gradualmente no dia 1 de junho.

Agora, o candidato que deseja realizar o exame precisa ter concluído 80% da etapa anterior. A medida vale para as duas provas, teórica e prática. O Detran afirma que na aplicação de exames teóricos, "o número de vagas respeitará a lotação máxima das salas, a ser calculada observando o distanciamento de um metro entre as estações de trabalho ou cadeiras dos candidatos, com uso obrigatório de EPIs", além da disponibilização de álcool em gel e a higienização constante do local".

Quanto à prova prática, o órgão afirma que "após a aplicação de cada exame será feita a higienização dos veículos, tablets e demais superfícies envolvidas", e que o exame de veículos com quatro rodas deverá ser realizado preferencialmente com os vidros abertos. Para a prova de duas rodas, o candidato precisará levar seu próprio capacete.