Ufrgs suspende Vestibular 2021 por causa da pandemia

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) anunciou nesta quinta-feira (21) que suspendeu a realização do mais tradicional concurso vestibular do Rio Grande do Sul. A edição de 2021 do certame estava prevista para acontecer nos finais de semana dos dias 28 e 29 de novembro e dos dias 5 e 6 de dezembro deste ano. A medida se dá em razão da pandemia do novo coronavírus.

Além do vestibular, as outras atividades do calendário acadêmico de 2020 serão readequadas e receberão novas datas em breve. Em entrevista à Rádio Gaúcha, o reitor da universidade, Rui Vicente Oppermann, afirmou que será necessário reformular o calendário acadêmico conforme há uma perspectiva de retorno das atividades de graduação. Segundo ele, menos de 10% dos alunos da Ufrgs estão tendo aulas atualmente e que o retorno de toda a comunidade acadêmica “não está no nosso futuro”

Desde março a universidade está com as aulas presenciais suspensas e sem previsão de retorno, tendo em vista que essa e as outras medidas permanecem sendo prorrogadas enquanto ainda há risco de disseminação do novo coronavírus. O Conselho Universitário e o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão serão responsáveis por readequar as datas do calendário acadêmico.