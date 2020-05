Após incêndio, restaurante Atelier de Massas volta a operar neste sábado

novo decreto municipal Após um incêndio que atingiu o restaurante Atelier de Massas no fim de semana, o tradicional espaço do Centro de Porto Alegre está voltando à ativa nesta semana. O negócio, localizado na rua Riachuelo, 1482, estará atendendo a partir deste sábado (23). Com oque permite a abertura de restaurantes, bares e lancherias, o espaço atenderá com apenas seis mesas no salão, mediante a reserva, e com atenção redobrada aos protocolos de higiene exigidos. A tele-entrega também voltará a operar a partir de sábado.

O proprietário, Gelson Radaelli, diz que o Atelier enfrenta um prejuízo de aproximadamente R$ 150 mil em razão do incêndio ocorrido na última semana. “Isso sem contar os dias parados. Estamos há mais de uma semana parados pagando salários. O valor é ínfimo, mas temos seguro e torço para que cubra tudo”, diz.

O restaurante, que atende desde 1992 na capital gaúcha, está reformando o local nesta semana. “Estamos refazendo a cozinha, limpando e dando uma geral. Também reestruturamos algumas áreas e estamos pintando as paredes”, diz Radaelli. Além disso, após a reabertura, o clássico buffet de antepastos contará com um profissional para servir os clientes.

Incêndio ocorreu na sexta-feira (15) em torno das 22h. Foto: Atelier de Massas/Divulgação/JC

Os bombeiros informaram à imprensa que o fogo começou em torno das 22h de sexta-feira (15) e foi controlado cerca de uma hora depois. Radaelli explica que as chamas começaram na cozinha, atingindo tecidos, o fogão, a geladeira e outros materiais, e depois se espalharam para dois depósitos. Eles não identificaram uma causa específica.

“Aquela sexta foi o dia em que mais tivemos movimento depois do fechamento da casa por causa da pandemia - quase três vezes mais que outros dias. Estávamos atendendo por tele-entrega. Ninguém se machucou”, explica Radaelli.

Após o decreto que fechou o comércio no Rio Grande do Sul, devido à crise do novo coronavírus, o Atelier de Massas começou a atender somente por tele-entrega. “Nós somos vítimas de vários fatores. Tem o problema da crise, já de anos. A rua fechou a uns 20 metros do restaurante e permaneceu fechada por quase dois anos. Então, veio a questão do coronavírus. É uma sequência de coisas ruins, mas estamos dando a volta por cima”, diz o proprietário.