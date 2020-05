Novo decreto permite reabertura de shoppings, bares e restaurantes na Capital

Em novo decreto publicado na noite desta terça-feira (19) e assinado pelo prefeito Nelson Marchezan Júnior (PSDB), a Prefeitura de Porto Alegre liberou, já para esta quarta-feira (20), o funcionamento de uma série de comércios e serviços, em um movimento de flexibilização das regras de restrição que marcaram a prevenção à pandemia de coronavírus.

O decreto nº 20.583 passa a permitir o funcionamento de “estabelecimentos comerciais e de serviços independente do enquadramento”, do Mercado Público da Capital, shoppings, galerias e centros comerciais, restaurantes, bares e lancherias, museus e bibliotecas, entidades sindicais, atividades religiosas como missas e cultos, clubes de tiro, atividades de ensino individual e atividades no sistema drive-in, como cinemas.

No entanto, há regramentos específicos para a permissão dessas atividades. Para shoppings, supermercados, museus, e outros, a lotação é de no máximo 50% da capacidade e a manutenção do distanciamento de 2m entre os frequentadores. No caso de restaurantes de buffet livre e por peso, a permissão só serve para pratos montados e servidos pelos funcionários do estabelecimento; em missas e cultos, o limite de lotação é de 30 pessoas; no caso de academias de ginástica, o distanciamento entre alunos deve ser de 16m; e, para a prática de esportes, estes devem ser individuais e não envolver contato físico.

O documento também mantém restrições a várias atividades que geram uma maior aglomeração de pessoas, como escolas - a não ser na previsão de aulas individuais, como já citado. Ainda permanece vedada a abertura de casas noturnas, pubs e boates, teatros, cinemas, clubes sociais, centros de treinamento e quadras esportivas, a não ser para a prática de esportes individuais.