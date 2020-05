Hospital de Clínicas opera com mais dez leitos para o coronavírus

O Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) entregou ontem mais dez leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para atendimento de pacientes com Covid-19. O conjunto foi instalado no Bloco B do hospital que, a partir de agora, passa a contar com 40 leitos exclusivos para o tratamento de infectados pelo vírus. O espaço também conta com seis poltronas e sete leitos para atendimento de emergência para casos da doença.

De acordo com o HCPA, a meta é de que sejam instalados 105 leitos de UTI no novo prédio da instituição. "Queremos atingir 46 até o final do mês. Abrimos mais dez agora, assim faltam só seis até o fim de maio", afirmou a assessoria de imprensa do hospital. A estrutura dos novos leitos está sendo viabilizada com R$ 57 milhões oriundos do Ministério da Educação.

Dos 40 leitos de UTI destinados ao atendimento de pacientes com Covid-19, 21 estavam ocupados até ontem, sendo 16 com pacientes confirmados e cinco com casos suspeitos. O HCPA é considerado pelo Ministério da Saúde um dos hospitais de referência no tratamento da Covid-19 no Estado.