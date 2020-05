Pré-Enem Seduc RS começa com exibição diária na TVE

Começam nesta segunda-feira (18) as Aulas Preparatórias para o Exame Nacional do Ensino Médio (Pré-Enem Seduc RS). Projeto do governo do Estado, promovido pela Secretaria da Educação (Seduc), em parceria com a Secretaria de Comunicação (Secom), irá ao ar pela TVE, de segunda a sexta-feira, das 19h às 23h. Serão 20 horas/aula semanais e 464 horas de preparação para todos os componentes curriculares.

Os alunos terão ainda acesso às aulas pelo YouTube, por meio do canal TV Seduc RS, além dos links que ficarão disponíveis no Portal da Educação e no site da Secretaria da Educação. O Pré-Enem Seduc RS, que contará com quatro períodos diários de 60 minutos e vai contemplar 86 horas/aula para cada área do conhecimento, inclui eixos ligados às seguintes disciplinas: Física, Química, Biologia, Matemática, História, Geografia, Filosofia e Sociologia, Literatura, Língua Portuguesa, Artes, Língua Estrangeira (Inglês e Espanhol) e Redação.

As aulas seguem até 31 de outubro, na semana que antecede ao início das provas. O secretário da Educação, Faisal Karam, explica que a iniciativa irá beneficiar alunos do 3° ano do ensino médio e membros da comunidade escolar que desejam prestar o vestibular ou o Enem. “Após um período de capacitação, que incluiu a roteirização dos conteúdos, finalização das metodologias e recursos a serem utilizados nos vídeos, os 13 professores da Rede escolhidos para o projeto já estão preparados para garantir a qualificação necessária dos estudantes para o ingresso no ensino superior”, acrescenta.

Interação em tempo real

Atendendo à Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, foram selecionados quatro tradutores da Língua Brasileira de Sinais (Libras), que irão auxiliar nas transmissões das aulas do Pré-Enem Seduc RS.

A carga horária dos componentes curriculares foi definida de acordo com a quantidade das disciplinas nas questões do Enem. O tempo de aulas será dividido em parte introdutória de cada eixo, explanação sobre o assunto, problematização em relação aos acontecimentos atuais e disponibilização de lista de exercícios, ocorrendo, por fim, interação em tempo real de questões de alunos via chat.