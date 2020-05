Professores do Colégio Americano voltam a paralisar atividades na segunda-feira

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Os professores do Colégio Americano de Porto Alegre vão paralisar as atividades a partir de segunda-feira (18). Os funcionários reclamam de demissões, advertências sem justificativa e atrasos salariais.

em junho outubro a categoria decidiu por voltar às aulas A decisão foi aprovada em assembleia na última quinta-feira (14). É pelo menos a quarta vez em um ano que a categoria se mobiliza contra atrasos salariais. No ano passado, os docentes já haviam paralisado. No início deste ano,, em fevereiro.

pandemia do novo coronavírus Os alunos do Americano estão tendo aulas e atividades on-line durante a

Segundo o Sindicato dos Professores do Ensino Privado (Sinpro/RS), dois professores foram demitidos e sete receberam advertência da instituição na última semana. Além disso, os funcionários ainda não receberam o salário de dezembro, o 13° e o terço constitucional de férias. Também estaria pendente a metade do salário de abril.

O sindicato diz que o parcelamento dos atrasos começaria a ser pago em maio, mas foi transferido para agosto.

O Jornal do Comércio tenta contato com a Rede Metodista, mantenedora do colégio.